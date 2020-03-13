2020-03-13T17:31:56+03:00
Общество

Штормовой ветер прогнозируют в Тюменской области в субботу, 14 марта

Выходные начнутся с дождя и снега
Ирина Ромашкина
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Тюменцев предупреждают о сильном ветре в выходныеТюменцев предупреждают о сильном ветре в выходныеФото: Ирина Ромашкина
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14 марта 2020 года, в эту субботу, жителей региона предупреждают об усилении ветра. Порывы будут достигать 15-19 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС России по Тюменской области.

При этом синоптики обещают, что выходные начнутся с дождя и мокрого снега, будет облачно, с прояснением. Дневная температура воздуха будет колебаться на отметке термометра +3…+8 градусов, а ночью – от –3 до +2 градусов.

Ветер со скорость 8-13 метров в секунду подует с юго-запада. Днем местами порывы будут 15-19 метров в секунду.

В целом 14 марта не прогнозируется возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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