Штормовой ветер прогнозируют в Тюменской области в субботу, 14 марта
14 марта 2020 года, в эту субботу, жителей региона предупреждают об усилении ветра. Порывы будут достигать 15-19 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС России по Тюменской области.
При этом синоптики обещают, что выходные начнутся с дождя и мокрого снега, будет облачно, с прояснением. Дневная температура воздуха будет колебаться на отметке термометра +3…+8 градусов, а ночью – от –3 до +2 градусов.
Ветер со скорость 8-13 метров в секунду подует с юго-запада. Днем местами порывы будут 15-19 метров в секунду.
В целом 14 марта не прогнозируется возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU