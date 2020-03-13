В Тюмени откроется почти 300 участков для голосования по поправкам в Конституцию
Для проведения всероссийского голосования по изменению Конституции РФ в Тюменской области будет сформировано 1097 участков. Из них 9 будут временными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
– Из 9 временных участков два будут оборудованы в СИЗО в Заводоуковске и Тюмени, а еще семь – в медицинских учреждениях. Шесть из них в Тюмени и один в Тобольске, – сообщил Халин.
В Тюмени будет работать 293 участка. На всех этих точках, а также частично на участках Тюменского района будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней. Также будет применена технология QR-кодов, которые разместят на всех протоколах участковых избирательных комиссий.
– Задача перед нами стоит непростая, сроки сжатые – фактически остается месяц на подготовку. Но я со всей ответственностью могу заявить, что система избирательных комиссий Тюменской области к общероссийскому голосованию готова. Мы продолжаем совершенствовать отдельные аспекты во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, – отметил глава облизбиркома.
Помимо адресного информирования граждан будет также задействован институт волонтерства.
– Члены добровольческого движения будут находиться в местах массового пребывания людей, торговых центрах и так далее и доступным языком разъяснять суть предстоящей процедуры, раздавать буклеты, отвечать на вопросы, возможно, собирать заявления о досрочном голосовании. Полагаю, это станет хорошей пробой пера, и мы в дальнейшем наверняка будем прибегать к этой практике при проведении других мероприятий, – добавил Игорь Халин.
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ИСТОЧНИК KP.RU