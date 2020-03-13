2020-03-13T15:54:01+03:00
Общество

В Тюмени закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности

Исполнительный лист выдан Ленинским районным судом
Вадим Бегун
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В Тюмени закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности. Фото - УФССП по Тюменской области.В Тюмени закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени приостановили деятельность автозаправочной станции, расположенной на улице 30 лет Победы. Исполнительный лист о запрете эксплуатации комплекса АЗС выдан Ленинским районным судом.

– Поводом послужили выявленные нарушения требований пожарной безопасности, земельного и градостроительного законодательств, сроком до вступления в законную силу судебного решения, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на организаторов кустарной автозаправки в Тюмени заведено уголовное дело. Четверых мужчин обвиняют в организации опасного «придорожного бизнеса» и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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