Тюменцам рекомендуют обрабатывать телефон, чтобы избежать заражения коронавирусом
Тюменцам рекомендуют проводить дезинфекцию мобильных устройств. Телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов.
По информации комитета здравоохранения администрации города Тюмени, важную роль мобильник может сыграть как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции.
– Чтобы избежать заражения, необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки, – рекомендуют в ведомстве.
Там также отметили, что для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.
ИСТОЧНИК KP.RU
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