Тюменцам рекомендуют обрабатывать телефон, чтобы избежать заражения коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T15:17:44+03:00

К тому же надо строго соблюдать гигиену рук

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Тюменцам рекомендуют проводить дезинфекцию мобильных устройств. Телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов.

По информации комитета здравоохранения администрации города Тюмени, важную роль мобильник может сыграть как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции.

– Чтобы избежать заражения, необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки, – рекомендуют в ведомстве.

Там также отметили, что для борьбы с вирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

ИСТОЧНИК KP.RU