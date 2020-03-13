АО «Транснефть – Сибирь» реализовала благотворительный проект, приуроченный к 75-летию Победы

13 Март 2020 2020-03-13T15:16:03+03:00

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При поддержке АО «Транснефть – Сибирь» в Тюмени реализован проект «Герои Великой Победы» – на улицах города размещены баннеры с фотографиями Героев Советского Союза и других заслуженных ветеранов из числа тюменцев.

Инициаторами проекта стали АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменское региональное отделение политической партии «Единая Россия». На улицах Тюмени появились баннеры с фотографиями Героев Советского Союза Ивана Федюнинского, Якова Неумоева, Николая Кузнецова, полного кавалера ордена Славы Хабибуллы Якина, кавалера ордена Красной Звезды Василия Малкова. Всего в Тюменской области звание Героя Советского Союза носили 136 человек, еще 16 человек – полные кавалеры ордена Славы трех степеней. В ближайшем будущем проект «Герои Великой Победы» стартует в Ишиме и Тобольске – там появятся баннеры с фотографиями ветеранов, которые родились или работали в этих городах.

Генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников рассказал, что сам, будучи школьником, встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Такие встречи производили на детей огромное впечатление. «Этот проект – дань памяти нашим землякам-героям, которые оставили глубокий след в истории страны», – пояснил Виктор Бронников.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Сибирь» реализует ряд благотворительных проектов, направленных на сохранение памяти о героизме наших земляков. В том числе АО «Транснефть – Сибирь» финансирует издание книги о Герое Советского Союза, генерале армии И. Федюнинском в серии «Жизнь замечательных людей». В школьные библиотеки региона под эгидой акционерного общества переданы комплекты художественных и библиографических книг, повествующих о знаковых событиях и подвигах людей в период Великой Отечественной войны.

Акционерное общество продолжает систематическую работу по приведению в порядок памятных мест, посвященных воинам Великой Отечественной войны, в населенных пунктах, расположенных в зоне производственной деятельности. Сельским и городским администрациям на территории Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже перечислено свыше 2,5 млн рублей на ремонт и благоустройство 11 памятников и знаковых мест. Волонтеры из числа сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» регулярно навещают с целью оказания помощи участников войны и тружеников тыла, помогают обустраивать территорию памятников и места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.