2020-03-13T15:16:03+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» реализовала благотворительный проект, приуроченный к 75-летию Победы

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - "Транснефть - Сибирь".Фото - "Транснефть - Сибирь".
Изменить размер текста:

При поддержке АО «ТранснефтьСибирь» в Тюмени реализован проект «Герои Великой Победы» – на улицах города размещены баннеры с фотографиями Героев Советского Союза и других заслуженных ветеранов из числа тюменцев.

Инициаторами проекта стали АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменское региональное отделение политической партии «Единая Россия». На улицах Тюмени появились баннеры с фотографиями Героев Советского Союза Ивана Федюнинского, Якова Неумоева, Николая Кузнецова, полного кавалера ордена Славы Хабибуллы Якина, кавалера ордена Красной Звезды Василия Малкова. Всего в Тюменской области звание Героя Советского Союза носили 136 человек, еще 16 человек – полные кавалеры ордена Славы трех степеней. В ближайшем будущем проект «Герои Великой Победы» стартует в Ишиме и Тобольске – там появятся баннеры с фотографиями ветеранов, которые родились или работали в этих городах.

Генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников рассказал, что сам, будучи школьником, встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Такие встречи производили на детей огромное впечатление. «Этот проект – дань памяти нашим землякам-героям, которые оставили глубокий след в истории страны», – пояснил Виктор Бронников.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Сибирь» реализует ряд благотворительных проектов, направленных на сохранение памяти о героизме наших земляков. В том числе АО «Транснефть – Сибирь» финансирует издание книги о Герое Советского Союза, генерале армии И. Федюнинском в серии «Жизнь замечательных людей». В школьные библиотеки региона под эгидой акционерного общества переданы комплекты художественных и библиографических книг, повествующих о знаковых событиях и подвигах людей в период Великой Отечественной войны.

Акционерное общество продолжает систематическую работу по приведению в порядок памятных мест, посвященных воинам Великой Отечественной войны, в населенных пунктах, расположенных в зоне производственной деятельности. Сельским и городским администрациям на территории Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже перечислено свыше 2,5 млн рублей на ремонт и благоустройство 11 памятников и знаковых мест. Волонтеры из числа сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» регулярно навещают с целью оказания помощи участников войны и тружеников тыла, помогают обустраивать территорию памятников и места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рекомендуют обрабатывать телефон, чтобы избежать заражения коронавирусом
АО «Транснефть – Сибирь» реализовала благотворительный проект, приуроченный к 75-летию Победы
Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер
Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах
«Не стойте рядом с деревьями!»: МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме
В Конституции конкретизируют понятие «социальное государство»
В Тобольске осудили двух женщин, продавших пиво детям
Почему в Конституции важно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий
В Тюмени выбрали лучшего педагога 2020 года
Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных
Рецидивист избил и ограбил прохожего тюменца в районе железнодорожного вокзала
В Тюмени жильцам дома без их согласия начисляли плату за антенну на крыше
Тобольские власти рассказали о подготовке к паводку
Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате
Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину
В Тюмени ищут пропавшего школьника
Более 30 ишимских малышей госпитализировали с вирусными инфекциями
В Тюменской области резко сократилось количество фальшивых больничных листов
Врачи удалили беременной тюменке редкий нарост на носу, который не давал дышать
В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами»