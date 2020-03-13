2020-03-13T14:57:35+03:00
Общество

Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер

Представители компании утверждали, что экспертиза была некачественной
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер.Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени 48-летняя местная жительница засудила недобросовестного застройщика. Купив квартиру в новостройке, она и не подозревала, с какими трудностями ей придется столкнуться при обустройстве жилья.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с жилищно-строительной компании, у которой она приобрела жилплощадь, расходы на устранение недостатков в ее новой двухкомнатной квартире. Вместе с мастерами, приглашенными для ремонта, собственница обнаружила, что комнатам требовалось капитальное утепление в стенах со стороны улицы.

– Были приглашены специалисты для замеров температуры, которая оказалась ниже допустимой нормы, чувствовался холодный ветер. Представитель застройщика утверждал, что была проведена некачественная экспертиза, однако суд признал требования истицы законными и принял решение в ее пользу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что руководитель организации не стал добровольно исполнять решение суда, тогда на его счета наложили арест. Застройщик и в этот раз не предпринял никаких действий, поэтому деньги – почти сто тысяч рублей – были принудительно списаны в пользу взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рекомендуют обрабатывать телефон, чтобы избежать заражения коронавирусом
АО «Транснефть – Сибирь» реализовала благотворительный проект, приуроченный к 75-летию Победы
Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер
Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах
«Не стойте рядом с деревьями!»: МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме
В Конституции конкретизируют понятие «социальное государство»
В Тобольске осудили двух женщин, продавших пиво детям
Почему в Конституции важно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий
В Тюмени выбрали лучшего педагога 2020 года
Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных
Рецидивист избил и ограбил прохожего тюменца в районе железнодорожного вокзала
В Тюмени жильцам дома без их согласия начисляли плату за антенну на крыше
Тобольские власти рассказали о подготовке к паводку
Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате
Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину
В Тюмени ищут пропавшего школьника
Более 30 ишимских малышей госпитализировали с вирусными инфекциями
В Тюменской области резко сократилось количество фальшивых больничных листов
Врачи удалили беременной тюменке редкий нарост на носу, который не давал дышать
В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами»