Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер

13 Март 2020 2020-03-13T14:57:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени 48-летняя местная жительница засудила недобросовестного застройщика. Купив квартиру в новостройке, она и не подозревала, с какими трудностями ей придется столкнуться при обустройстве жилья.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с жилищно-строительной компании, у которой она приобрела жилплощадь, расходы на устранение недостатков в ее новой двухкомнатной квартире. Вместе с мастерами, приглашенными для ремонта, собственница обнаружила, что комнатам требовалось капитальное утепление в стенах со стороны улицы.

– Были приглашены специалисты для замеров температуры, которая оказалась ниже допустимой нормы, чувствовался холодный ветер. Представитель застройщика утверждал, что была проведена некачественная экспертиза, однако суд признал требования истицы законными и принял решение в ее пользу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что руководитель организации не стал добровольно исполнять решение суда, тогда на его счета наложили арест. Застройщик и в этот раз не предпринял никаких действий, поэтому деньги – почти сто тысяч рублей – были принудительно списаны в пользу взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU