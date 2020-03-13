Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах

13 Март 2020 2020-03-13T14:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени подвели итоги работы административной комиссии. Оказалось, что жители Центрального административного округа любят не только шуметь, но и парковаться в неположенных местах.

Жители ЦАО часто размещают свой транспорт на газонах и других не предусмотренных для этого территориях, нередко нарушают тишину и покой граждан в ночное время и днем с 13.00 до 15.00. Кроме того, они торгуют и расклеивают информационные материалы в неотведенных для этого местах. За порядком в округе ежедневно наблюдают 11 квартальных.

– В прошлом году было рассмотрено 1 869 протоколов об административных правонарушениях – это на 528 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сумма назначенных штрафов составила 11 миллионов 693 тысячи рублей, – сообщила консультант комитета по юридической работе управы ЦАО Алина Битюкова.

Она подчеркнула, что для членов административной комиссии важно выявить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений. Это должно помочь их существенно сократить.

ИСТОЧНИК KP.RU