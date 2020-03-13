2020-03-13T14:54:58+03:00
Общество

Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах

За порядком в ЦАО ежедневно наблюдают 11 квартальных
Вадим Бегун
Поделиться:
Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени подвели итоги работы административной комиссии. Оказалось, что жители Центрального административного округа любят не только шуметь, но и парковаться в неположенных местах.

Жители ЦАО часто размещают свой транспорт на газонах и других не предусмотренных для этого территориях, нередко нарушают тишину и покой граждан в ночное время и днем с 13.00 до 15.00. Кроме того, они торгуют и расклеивают информационные материалы в неотведенных для этого местах. За порядком в округе ежедневно наблюдают 11 квартальных.

– В прошлом году было рассмотрено 1 869 протоколов об административных правонарушениях – это на 528 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сумма назначенных штрафов составила 11 миллионов 693 тысячи рублей, – сообщила консультант комитета по юридической работе управы ЦАО Алина Битюкова.

Она подчеркнула, что для членов административной комиссии важно выявить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений. Это должно помочь их существенно сократить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рекомендуют обрабатывать телефон, чтобы избежать заражения коронавирусом
АО «Транснефть – Сибирь» реализовала благотворительный проект, приуроченный к 75-летию Победы
Тюменка засудила застройщика за гуляющий в квартире ветер
Жители Центрального округа Тюмени любят шуметь и парковаться на газонах
«Не стойте рядом с деревьями!»: МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме
В Конституции конкретизируют понятие «социальное государство»
В Тобольске осудили двух женщин, продавших пиво детям
Почему в Конституции важно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий
В Тюмени выбрали лучшего педагога 2020 года
Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных
Рецидивист избил и ограбил прохожего тюменца в районе железнодорожного вокзала
В Тюмени жильцам дома без их согласия начисляли плату за антенну на крыше
Тобольские власти рассказали о подготовке к паводку
Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате
Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину
В Тюмени ищут пропавшего школьника
Более 30 ишимских малышей госпитализировали с вирусными инфекциями
В Тюменской области резко сократилось количество фальшивых больничных листов
Врачи удалили беременной тюменке редкий нарост на носу, который не давал дышать
В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами»