2020-03-13T13:57:19+03:00
Происшествия

«Не стойте рядом с деревьями!»: МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме

Родителям следует взять своих детей под особый контроль и не оставлять их без присмотра
Вадим Бегун
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МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме.МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме.Фото: Вадим Бегун
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На Тюмень надвигается шторм. Местные спасатели делают предупреждения горожанам.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в Тюмени завтра, 14 марта, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В этот день в областном центре будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 – 19 метров в секунду.

– Будьте внимательны и осторожны! При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – рекомендуют спасатели.

Водителям также следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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