«Не стойте рядом с деревьями!»: МЧС предупреждает тюменцев о надвигающемся шторме
На Тюмень надвигается шторм. Местные спасатели делают предупреждения горожанам.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в Тюмени завтра, 14 марта, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В этот день в областном центре будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 – 19 метров в секунду.
– Будьте внимательны и осторожны! При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – рекомендуют спасатели.
Водителям также следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.
ИСТОЧНИК KP.RU