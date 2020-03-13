В Конституции конкретизируют понятие «социальное государство»

13 Март 2020 2020-03-13T13:31:43+03:00

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Одним из важнейших положений в новой Конституции в случае принятия поправок после всероссийского голосования станет пункт о гарантиях обязательного социального страхования, адресной поддержки граждан и индексации пособий и прочих социальных выплат. Об этом заявляют представители органов власти, ведя разъяснительную работу с гражданами по пакету внесенных инициатив для изменения Конституции.

В соответствии с предложенной редакцией, регулярной индексации будут подвергаться различные социальные выплаты и льготы. Отдельно будет прописан принцип адресной социальной помощи – ее от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждается, говорится в тексте поправки.

Это станет одним из пунктов, способствующих расшифровке тезиса о России как о социальном государстве, который содержится в нынешней редакции Конституции, но не подкреплен конкретными статьями, отмечают эксперты. Пункт об адресной социальной поддержке побудит профильные ведомства социальной сферы изменить отношение к принципам своей работы. Отныне ее будут оценивать не по сумме выделенных средств и количеству программ, а по тому, как в лучшую сторону меняется жизнь конкретных людей и семей.

Об этом говорят эксперты, поднимая вопрос о необходимости участия в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет в России 22 апреля. В случае принятия социальные гарантии и поддержка незащищенных слоев населения будут не какими-то абстрактными юридическими нормами, а выведут принципы поддержки населения на новый уровень, рассчитывают эксперты.

Если учесть, что Конституция – это долгосрочный договор между властью и обществом, детализирующий социальные обязательства государства, то это означает, что органы власти не смогут их не выполнить. Как и обязаны обеспечить реализацию мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, проведения государственной молодежной политики, создания условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

– Мы все должны активно включиться в работу по информированию населения о предстоящих изменениях. Это важные положения, которые касаются конкретных жителей страны, – отметил вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU