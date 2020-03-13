2020-03-13T13:46:09+03:00
Общество

В Тобольске осудили двух женщин, продавших пиво детям

В отношении нарушительниц были возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Двух тоболячек, продавших детям пиво, отправили на исправительные работы. Фото - pixabay.com.Двух тоболячек, продавших детям пиво, отправили на исправительные работы. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Женщина неоднократно продавала детям алкогольный напиток.

– В мае 2019 года продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей за продажу несовершеннолетней двух бутылок алкогольного напитка. В январе 2020 года она также реализовала бутылку пива подростку, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что суд назначил подсудимой пять месяцев исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства.

Точно такое же наказание получила продавец еще одного из магазинов Тобольска. В октябре прошлого года 45-летняя женщина продала подростку пиво, а в январе этого – две банки пива другому несовершеннолетнему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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