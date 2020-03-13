2020-03-13T13:08:19+03:00
Политика

Почему в Конституции важно закрепить гарантии выплаты и индексации пенсий

Эксперты продолжают обсуждать ключевые поправки в Конституцию РФ
Есен Абилькенов
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Эксперты продолжают обсуждать ключевые поправки в Конституцию РФЭксперты продолжают обсуждать ключевые поправки в Конституцию РФФото: pixabay.com
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Поправки в Конституцию, касающиеся социальных гарантий, помогут принципиально изменить систему пенсионного обеспечения граждан. Об этом заявили эксперты и представители законодательной власти в ходе обсуждения инициатив по изменению главного правового акта страны.

Предлагается сформировать систему пенсионного обеспечения населения на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также гарантировать ее эффективное функционирование. Это подразумевает индексацию пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

Отмечается, что упоминание России как социального государства в действующей редакции Конституции не дает гражданам полного определения, что это означает для населения и какие действия из этого вытекают. Однако в соответствии с предложенными поправками будет конкретизировано, на какие социальные гарантии человек имеет право, как будет реализована индексироваться пенсия. Это особенно актуальный вопрос на фоне разговоров о возможной отмене института пенсионных выплат в стране. Теперь же гарантии выплаты пенсий и ее постоянной индексации будут закреплены в документе.

– Надо учитывать, что Конституция 1993 года рождалась в условиях тяжелейшего кризиса отношений между законодательной и исполнительной властью, а также экономического кризиса. За 26 лет ситуация в стране и в мире существенно поменялась. Должна измениться и Конституция. В том числе это относится к необходимости конкретизации социальных мер поддержки населения. Посвященная этому статья гласит только о принципе, что Россия – это социальное государство. Но теперь мы должны отразить в законе реальные нормы и меры этой социальной поддержки, граждан, которые в этом нуждаются, – заявил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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