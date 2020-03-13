В Тюмени выбрали лучшего педагога 2020 года

13 Март 2020 2020-03-13T13:03:48+03:00

Состязание объединило специалистов из сфер спорта и молодежной политики, образования и культуры

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В Тюмени определили лучшего педагога 2020 года. Им стала учитель начальных классов гимназии № 5 Анастасия Камитова. Итоги городского конкурса подвели накануне, 12 марта, в ДК «Нефтяник».

Стать лучшими планировали педагоги из 80 образовательных учреждений. В заключительных испытаниях городского этапа конкурса приняли участие более ста учителей.

– Все, независимо от возраста, были вовлечены в процесс и вспоминали законы физики. Я тогда поймал себя на мысли, что хотел бы вернуться в школьные годы. Я хотел бы, чтобы мои дети учились у таких учителей, чтобы они воспитывались такими людьми, чтобы у них было желание приходить на дополнительные занятия, – заявил глава Тюмени Руслан Кухарук, поздравляя победительницу Анастасию Камитову.

Градоначальник вручил дипломы и поблагодарил учителей за труд, пожелав оставаться верными своей профессии и достигать новых высот.

ИСТОЧНИК KP.RU