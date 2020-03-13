В Тюмени жильцам дома без их согласия начисляли плату за антенну на крыше

13 Март 2020 2020-03-13T13:00:28+03:00

В Тюмени жильцам дома без их согласия начисляли плату за антенну и домофон. Фото - пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

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Жильцам многоквартирного дома № 30 на улице Сакко произвели перерасчет. Им незаконно начисляли плату за антенну и домофон.

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации к начальнику Госжилинспекции обратилась владельца квартиры в МКД. Женщина заподозрила нарушение порядка формирования размера платы за техобслуживание ворот, калиток, размещенной на крыше антенны и домофона.

– По указанным фактам проведена внеплановая документарная проверка. В ходе нее выяснилось, что собственникам до ноября 2018 года начисляли плату за услуги «домофон» и «антенна» без разрешения общего собрания собственников. Это является нарушением одной из статей Жилищного кодекса РФ, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В итоге управляющая компания уменьшила плату за эти услуги. Обратившейся горожанке произведен перерасчет на 1 714 рублей. Владельцы других квартир также увидели напротив строчек «антенна» и «домофон» в своих платежках информацию о перерасчете.

ИСТОЧНИК KP.RU