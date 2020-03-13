Тобольские власти рассказали о подготовке к паводку
В Тобольске чиновники и эмчеэсники обсудили вопросы подготовки к паводку. Участники заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям отметили зоны возможного затопления – это подгорная часть, Левобережье и Сумкино.
– Первый этап паводка характеризуется сходом талых вод с территорий нагорной и подгорной части, лога Журавского, улицы Дзержинского, Паниного бугра в малые реки подгорной части с последующим сбросом воды в реку Иртыш. На втором этапе предусмотрен безаварийный пропуск паводковых вод по Иртышу. Также будет организована перекачка воды с малых рек через дамбу в Иртыш, – доложил начальник управления по ГОЧС Тобольска Валерий Герасимов.
После схода снега соответствующие службы проведут работы по подготовке дамб, сделают ревизию задвижек на реках Абрамовская и Покровка, а также очистят от ила и мусора дренажные системы, организуют их охрану.
Также стало известно, что в самом городе уже определили 13 пунктов временного размещения населения на 2 121 место. При необходимости эвакуации людей разместят в Центре социального обслуживания.
ИСТОЧНИК KP.RU