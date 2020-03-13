2020-03-13T11:54:41+03:00
Общество

Тобольские власти рассказали о подготовке к паводку

В городе выделили места для временного размещения населения
Вадим Бегун
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Тобольские власти рассказали о подготовке к паводкам. Фото - pixabay.com.Тобольские власти рассказали о подготовке к паводкам. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске чиновники и эмчеэсники обсудили вопросы подготовки к паводку. Участники заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям отметили зоны возможного затопления – это подгорная часть, Левобережье и Сумкино.

– Первый этап паводка характеризуется сходом талых вод с территорий нагорной и подгорной части, лога Журавского, улицы Дзержинского, Паниного бугра в малые реки подгорной части с последующим сбросом воды в реку Иртыш. На втором этапе предусмотрен безаварийный пропуск паводковых вод по Иртышу. Также будет организована перекачка воды с малых рек через дамбу в Иртыш, – доложил начальник управления по ГОЧС Тобольска Валерий Герасимов.

После схода снега соответствующие службы проведут работы по подготовке дамб, сделают ревизию задвижек на реках Абрамовская и Покровка, а также очистят от ила и мусора дренажные системы, организуют их охрану.

Также стало известно, что в самом городе уже определили 13 пунктов временного размещения населения на 2 121 место. При необходимости эвакуации людей разместят в Центре социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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