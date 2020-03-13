2020-03-13T10:50:09+03:00
Общество

Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате

В этой сфере восстановили права свыше трех тысяч местных жителей
Вадим Бегун
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Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате.Тюменские работодатели выплатили сотни миллионов рублей долгов по зарплате.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области работодатели выплатили более 720 миллионов рублей долгов по зарплате. Если сравнивать с 2018 годом, то эта сумма больше на 65 миллионов.

– Два руководителя в Викуловском районе и Ишиме за невыплату зарплаты лишились занимаемых должностей – один на два года, другой на год. В отношении руководителей, которые умышленно копили долги, возбуждено 67 уголовных дел, – сообщил на прошедшей пресс-конференции прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Он напомнил, что в прошлом году, наконец, ликвидировали задолженность по зарплате в сумме свыше 30 миллионов рублей в «Опытном заводе «Электрон». Также более 15 миллионов выплачено в акционерном обществе «Тюменьсудокомплект».

Владислав Московских отметил вклад в защиту трудовых прав граждан средств массовой информации. Так, по публикациям СМИ были приняты меры прокурорского реагирования в связи с невыплатой зарплаты в ПК «Молоко» в Нижнетавдинском районе. В итоге долг в общей сумме более 15 миллионов рублей был полностью погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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