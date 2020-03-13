Рецидивист избил и ограбил прохожего тюменца в районе железнодорожного вокзала

13 Март 2020 2020-03-13T13:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени прохожий оказался жертвой грабителя. Рецидивист завлек мужчину в вагон-бытовку, где побил и ограбил.

Потерпевший познакомился с мужчиной в районе железнодорожного вокзала. Между ними завязался разговор, новый знакомый предложил заявителю пообщаться за рюмкой водки в вагон-бытовке, расположенной неподалеку. Оставшись наедине, злоумышленник неожиданно стал бить тюменца по лицу, после чего отобрал смартфон за 15 тысяч рублей и скрылся.

– Мужчина выбежал на улицу, обратился к первому прохожему и позвонил в полицию. Ближайший наряд ППС обследовал район совершения преступления и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Тюменской области, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве добавили, что украденный телефон был при задержанном. Он признался, что похитил гаджет с целью дальнейшей продажи. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU