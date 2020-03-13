2020-03-13T10:21:05+03:00
Недвижимость

Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину

В апреле строители начнут монтаж кровли
Вадим Бегун
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Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину. Фото - ГУ строительства Тюменской области.Школа в тюменской Зареке готова почти наполовину. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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Школа в четвертом Заречном микрорайоне Тюмени готова на 40 процентов. Контракт на строительство учебного заведения был заключен в сентябре 2019 года, и на сегодняшний день уже завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей, ведется кирпичная кладка двух блоков здания.

– До конца марта строители закончат кладку третьего блока и приступят к монтажу кровли. Эта школа будет аналогичной двум построенным общеобразовательным учреждениям в Тюмени, которые находятся в микрорайоне Ямальский-2 и на улице Бориса Житкова, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в регионе одновременно строится 10 школ. В 2020 году ожидается начало строительства еще 24 учебных заведений, из них 18 – по югу области в рамках программы замены деревянных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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