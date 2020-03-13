2020-03-13T09:47:42+03:00
Здоровье

Более 30 ишимских малышей госпитализировали с вирусными инфекциями

Несмотря на эти цифры, эпидемиологический порог не превышен
Вадим Бегун
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Более 30 малышей госпитализировали в Ишиме с вирусными инфекциями.Более 30 малышей госпитализировали в Ишиме с вирусными инфекциями.Фото: Вадим Бегун
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В Ишиме на прошлой неделе с вирусными инфекциями госпитализировали 36 малышей. Врачи уверяют, что эпидемиологический порог не превышен: в районе относительно стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

– Карантин в больнице снят, но меры профилактики никто не отменял. Призываем население чаще мыть руки. При первых признаках заболевания не посещать общественные места, не отправлять заболевших детей в детсады и школы, вызывать врача на дом и не заниматься самолечением, – сообщила пресс-секретарь областной больницы № 4 города Ишима Жанна Стрижак.

По информации медучреждения, одним из грозных осложнений ОРВИ чаще всего становится пневмония. Сегодня в стационаре больницы от нее лечатся трое детей и шестеро взрослых. Состояние всех госпитализированных стабильное.

Также стало известно, что всего за прошлую неделю зарегистрировано 1 093 случая обращения заболевших пациентов в поликлиники города. Большинство из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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