В Тюменской области резко сократилось количество фальшивых больничных листов
В Тюменской области резко сократилось количество поддельных листов нетрудоспособности. Если за 2017 была выявлена 31 фальшивка, а за 2018-й 10, то в прошлом году – всего шесть. Все благодаря внедрению электронного больничного.
– Сегодня в регионе каждый третий больничный – электронный. Номер документа уникальный для всей России, легитимность такого больничного подтверждается электронной подписью врача и самого медучреждения. Больше не вызывают сомнений отсутствие водяных знаков на бланке, отличия в цвете и качестве бумаги от оригинальных листков, – сообщили в пресс-службе Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
По данным ведомства, в 2019 году было оплачено 3 216 354 дня по временной нетрудоспособности на сумму почти три миллиарда рублей. Специалисты Фонда призывают работодателей быть внимательными и переходить на электронный формат работы.
ИСТОЧНИК KP.RU