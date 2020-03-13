В Тюменской области резко сократилось количество фальшивых больничных листов

13 Март 2020 2020-03-13T09:11:10+03:00

Отсутствие водяных знаков на бланке теперь не вызывает никаких сомнений в подлинности

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В Тюменской области резко сократилось количество поддельных листов нетрудоспособности. Если за 2017 была выявлена 31 фальшивка, а за 2018-й 10, то в прошлом году – всего шесть. Все благодаря внедрению электронного больничного.

– Сегодня в регионе каждый третий больничный – электронный. Номер документа уникальный для всей России, легитимность такого больничного подтверждается электронной подписью врача и самого медучреждения. Больше не вызывают сомнений отсутствие водяных знаков на бланке, отличия в цвете и качестве бумаги от оригинальных листков, – сообщили в пресс-службе Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

По данным ведомства, в 2019 году было оплачено 3 216 354 дня по временной нетрудоспособности на сумму почти три миллиарда рублей. Специалисты Фонда призывают работодателей быть внимательными и переходить на электронный формат работы.

ИСТОЧНИК KP.RU