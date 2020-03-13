Врачи удалили беременной тюменке редкий нарост на носу, который не давал дышать

13 Март 2020 2020-03-13T08:22:24+03:00

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Женщина на 39 неделе беременности поступила в Областную клиническую больницу №2. Гранулема объемом около трех сантиметров полностью перекрыла поступление воздуха в правый носовой ход тюменки и каждый день кровоточила. Оказалось, что новообразование сформировалось всего за пять дней из-за нестабильного гормонального фона. Подобный случай местные врачи наблюдают первый раз – настолько он редкий.

– Радиоволновой скальпель одновременно с удалением опухоли коагулирует кровоточащие сосуды, что позволило нам избежать развития кровотечения как во время самой операции, так и после нее. Такой метод отличается хорошим косметическим эффектом: после операции не останется заметных взгляду шрамов или рубцов. Самое главное – мы смогли помочь маме, не навредив ее малышу, – поделился оториноларинголог высшей квалификационной категории и лечащий врач необычной пациентки Александр Рудзевич.

Через некоторое время после операции беременную пациентку эвакуировали в роддом под наблюдение специалистов. Но оториноларингологи ОКБ №2 продолжили ее наблюдать: последний осмотр показал, что рецидива патологии нет, сообщает Лев Гуляев, пресс-секретарь ОКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU