ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян информированы о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

12 Март 2020 2020-03-12T19:27:46+03:00

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Подавляющее большинство россиян, а именно 87%, информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе данных об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию РФ. Доля информированных россиян за пять дней с 6 марта выросла на 3 п.п.

Точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года – знает уже каждый второй информированный россиянин (49%). Тогда как в опросе от 3 марта точную дату смогли назвать лишь 37% информированных россиян.

О резонансном событии – принятии во втором чтении поправок в Конституцию – знает 75% россиян. Граждане страны слышали о том, что 10 марта Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Кроме того, о предложении депутата Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков знают 73% россиян.

По данным ВЦИОМ, в голосовании планируют принять участие 69% россиян, 45% выразили крайнюю уверенность в том, что пойдут на голосование. Количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 3 п.п. с 6 марта. Ещё 17% (каждый пятый россиянин) пока не определился с окончательным решением.

За предложенные изменения в Конституции РФ проголосуют 64% россиян. Эта доля с 6 марта увеличилась на 22 п.п.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что депутаты Тюменской областной Думы большинством голосов одобрили закон о поправках в Конституцию. Помимо этого, координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституцию, которые касаются защиты детей и их всестороннего развития.

ИСТОЧНИК KP.RU