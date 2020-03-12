Елена Кашкарова: «Укрепление института семьи в Конституции значимо»

12 Март 2020 2020-03-12T16:39:17+03:00

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Координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституцию, которые касаются защиты детей и их всестороннего развития.

– Очень значимо усиление социальной направленности конституции, поддержка и укрепление института семьи. Нам важно учесть приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье и сделать все возможное для полноценного развития всех членов семьи, – сказала член комитета по социальной политике Тюменской областной Думы.

Напомним, одним из важнейших изменений в Конституцию РФ является поправка о детях. Государство будет обязано создать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Кроме того, государство берет на себя все обязанности по содержанию и воспитанию подростков, которые остались без попечения родителей. Материнство, как и раньше, будет поддерживаться. Выплаты на новорожденных детей, будь то первенец, второй, третий и последующие малыши, будут осуществляться.

ИСТОЧНИК KP.RU