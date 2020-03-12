12 Март 2020 2020-03-12T16:24:19+03:00

В Тюменской области за год выявили более двух тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Фото - прокуратура Тюменской области.

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В Тюменской области в 2019 году в сфере ЖКХ было выявлено порядка 2 300 нарушений. Для их устранения внесено более 880 представлений и свыше 150 протестов.

По информации прокурора региона Владислава Московских, в суды направлено более 180 исков, объявлено свыше 240 предостережений. К дисциплинарной ответственности привлекли более 650 лиц, к административной – свыше 160. По материалам прокуратуры возбуждено 18 уголовных дел.

– За два месяца этого года тюменские прокуроры в сфере ЖКХ выявили более 250 нарушений. Для их устранения внесено свыше 120 представлений, более 20 протестов, в суды направлено 18 исков, объявлено свыше 20 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 70 лиц, к административной – 17 лиц, – также сообщил прокурор.

По информации ведомства, обеспечено участие в рассмотрении судами свыше 8 тысяч гражданских, административных и арбитражных дел. По более чем 10 тысячам уголовных дел поддержано государственное обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU