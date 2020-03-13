Погода на 13 марта в Тюмени: "день неприятностей" выдастся пасмурным

13 Март 2020 2020-03-13T05:03:08+03:00

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Сегодня, 13 марта, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 5. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 4–6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.

Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: «круты края, крута и весна будет, пологи – весна будет протяжливой». 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

ИСТОЧНИК KP.RU