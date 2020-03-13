2020-03-13T05:03:08+03:00
Общество

Погода на 13 марта в Тюмени: "день неприятностей" выдастся пасмурным

Лишь к вечеру станет ясно
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сегодня будет пасмурно.В Тюмени сегодня будет пасмурно.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 марта, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 5. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 4–6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.

Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: «круты края, крута и весна будет, пологи – весна будет протяжливой». 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени выберут лучшего школьного повара
Погода на 13 марта в Тюмени: "день неприятностей" выдастся пасмурным
ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян информированы о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Елена Кашкарова: «Укрепление института семьи в Конституции значимо»
В Тюменской области за год выявили более двух тысяч нарушений в сфере ЖКХ
Опубликован список дорог Тюмени, по которым временно запретят ездить «тяжеловесам»
В Ишиме подвели итоги первой в 2020 году семейной игротеки «Конструктория»
В Тюменской области проверят состояние памятников, посвященных Победе в ВОВ
Тему возврата судебных расходов обсудили в Тюмени
В Тюмени вынесли приговор налетчику на банк
Тюменским автомобилистам напомнили об аккуратной езде в период весенней распутицы
В Тюмени на паркинге одного из домов машины заваливает мусором
На торговой базе в Тюмени нашли 18 тонн некачественного мяса птицы
В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения
Безработные северяне привезли тюменцам рюкзак экстази
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
«Зрелище жуткое»: разнорабочий ударил ножом в живот охранника тюменского ТРЦ
Россельхознадзор: тюменцы продают больных анемией лошадей