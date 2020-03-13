В Тюмени выберут лучшего школьного повара

13 Март 2020 2020-03-13T05:43:12+03:00

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В Тюмени выберут лучшего повара. Конкурс проходит на портале «Я решаю!». Состязание проводится в рамках ежегодного проекта «Здоровая школа». В этом году изъявили желание заявить о своем профессионализме семь поваров школьных столовых областного центра.

– Конкурсным блюдом для интернет-голосования в 2020 году определено «горячее блюдо на основе рыбного фарша» в оригинальном оформлении на основе продуктов, используемых для приготовления блюд школьного меню. Основное требование – соблюдение технологии приготовления блюд для школьного питания, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По итогам голосования пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, примут участие в следующем этапе конкурса – «Кулинарный поединок». Здесь они посоревнуются в приготовлении блюд на время.

ИСТОЧНИК KP.RU