В Тюмени выберут лучшего школьного повара
В Тюмени выберут лучшего повара. Конкурс проходит на портале «Я решаю!». Состязание проводится в рамках ежегодного проекта «Здоровая школа». В этом году изъявили желание заявить о своем профессионализме семь поваров школьных столовых областного центра.
– Конкурсным блюдом для интернет-голосования в 2020 году определено «горячее блюдо на основе рыбного фарша» в оригинальном оформлении на основе продуктов, используемых для приготовления блюд школьного меню. Основное требование – соблюдение технологии приготовления блюд для школьного питания, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
По итогам голосования пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, примут участие в следующем этапе конкурса – «Кулинарный поединок». Здесь они посоревнуются в приготовлении блюд на время.
ИСТОЧНИК KP.RU