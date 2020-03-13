Гендиректор тюменской компании, не выплативший зарплату работнику, скрывался от следствия

13 Март 2020 2020-03-13T06:23:11+03:00

Полицейские все же нашли беглеца и доставили его в отдел

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего генерального директора организации. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы работнику.

– В ходе предварительного следствия установлено, что руководитель коммерческой организации с мая по июль 2019 года в полном объеме не выплатил зарплату работнику предприятия. В результате неправомерных действий директора его подчиненному причинен имущественный ущерб на сумму около 39 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в период следствия обвиняемый скрылся, однако его удалось найти и доставить к следователю. Задолженность по заработной плате он полностью погасил.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Вскоре уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU