2020-03-13T07:03:44+03:00
Происшествия

Тоболяк отправил отца на больничную койку с помощью бутылки водки

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк ударил отца бутылкой по голове. Фото - pixabay.com.Тоболяк ударил отца бутылкой по голове. Фото - pixabay.com.
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В тобольскую больницу попал пожилой пациент с проломленной головой. Мужчина и не думал, что когда-то окажется в больничной палате из-за ссоры с собственным сыном.

– 64-летний пострадавший распивал алкоголь со своим родственником. Между ними произошел конфликт, в результате которого сын ударил отца по голове бутылкой водки. Врачи констатировали, что здоровью пенсионера причинен тяжкий вред, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что полицейские задержали 40-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. В настоящее время он свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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