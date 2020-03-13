В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами»
В Тюмени завтра, 14 марта, пройдет профилактическая акция «Доктор с Вами». Мероприятие посвящено вопросам женского здоровья.
Женщины могут обследоваться во всех поликлиниках областного центра на микрофлору, а также пройти цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний.
– По показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование органов малого таза, маммография. Проконсультирует прекрасную половину человечества врач акушер-гинеколог. При необходимости специалист назначит дополнительное обследование, – сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.
В ведомстве также отметили, что 21 марта состоится акция «Доктор с Вами», которую посвятят уже мужскому здоровью.
КСТАТИ:
Всю информацию о предстоящих профилактических акциях «Доктор с Вами» можно узнать на официальных страницах комитета в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU