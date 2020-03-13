2020-03-13T07:43:05+03:00
Здоровье

В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами»

В этот раз мероприятие посвятят женскому здоровью
Вадим Бегун
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В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами».В поликлиники Тюмени возвращается акция «Доктор с Вами».Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени завтра, 14 марта, пройдет профилактическая акция «Доктор с Вами». Мероприятие посвящено вопросам женского здоровья.

Женщины могут обследоваться во всех поликлиниках областного центра на микрофлору, а также пройти цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний.

– По показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование органов малого таза, маммография. Проконсультирует прекрасную половину человечества врач акушер-гинеколог. При необходимости специалист назначит дополнительное обследование, – сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что 21 марта состоится акция «Доктор с Вами», которую посвятят уже мужскому здоровью.

КСТАТИ:

Всю информацию о предстоящих профилактических акциях «Доктор с Вами» можно узнать на официальных страницах комитета в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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