Опубликован список дорог Тюмени, по которым временно запретят ездить «тяжеловесам»

12 Март 2020 2020-03-12T16:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени ограничат движение транспорта, осевая нагрузка на любую из осей которого составляет более шести тонн. Ограничительная мера будет действовать с 19 апреля по 18 мая.

Так, по информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, «тяжеловесам» временно запретят ездить по Тобольскому тракту (Мельникайте – граница Тюмени), ул. Дружбы (Щербакова – Мельникайте), ул. Велижанский Тракт (Щербакова – 5-й км а/д Тюмень – Нижняя Тавда), ул. Омутинская, ул. Тимуровцев (Щербакова – Магистральная), ул. Купеческая, проезд Воронинские Горки (пересечение с окружной дорогой – поселок Метелево), ул. Барнаульская (Пролетарская – а/д «Обход Тюмени»), ул. Институтская («Обход Тюмени» – Барнаульская), Ямская.

Кроме того, запрет будет действовать и на улице Авторемонтная (Аккумуляторная – а/д «Обход Тюмени»), ул. Интернациональная (Калининское кольцо – а/д «Обход Тюмени» ), ул. Московский Тракт, ул. Калинина (Закалужская – Пархоменко), ул. Калинина (Волгоградская – ул. Пархоменко), ул. Панфиловцев, ул. Гастелло, ул. Червишевский Тракт, ул. Самарцева (Федюнинского – Червишевский Тракт); ул. Марите Мельникайте (от Дружбы до а/д «Обход Тюмени»); ул. Пермякова (Харьковская – а/д «Обход Тюмени»), ул. Монтажников (Широтная – Федюнинского), ул. Линейная, ул. Народная, ул. Варшавская, ул. Теплотехников (Широтная – а/д Тюмень – Богандинская), ул. Республики, ул. Старотобольский Тракт (Республики – граница Тюмени), а также на улице Домостроителей (от Западносибирской до Камчатской, 193).

ИСТОЧНИК KP.RU