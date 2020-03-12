12 Март 2020 2020-03-12T15:24:15+03:00

В Ишиме подвели итоги первой в 2020 году семейной игротеки «Конструктория». Фото - организаторы.

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Итоги первой Семейной игротеки «Конструктория» в 2020 году - 700 счастливых ишимцев, 12 художественных мастер-классов, новые развивающие конструкторы и отличное настроение на всю весну.

С начала года игротека «Конструктория» успела провести на юге Тюменской области три мероприятия для подростков «Конструктория Pro» – в Омутинском, Юргинском и Сорокинском районах, а также обновлённую семейную игротеку в Ишиме.

Фото - организаторы.

В рамках «Конструктории» впервые прошел уже полюбившейся детям из Тюмени и Тобольска цикл мастер-классов «Город художников», познакомивший ребят с редкими и удивительными техниками рисования, а также презентация новых российских и американских конструкторов.

– Посещение игротек каждые полгода уже прочно вошло в культурный досуг ишимских семей, – рассказывает идейный вдохновитель «Конструктории», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Особенно радует, что каждое из них бесплатно помешают воспитанники АУ СОН СРЦН «Согласие» и многодетные семьи, билеты которым дарит департамент социальной защиты города.

Посмотреть фото с игротеки можно по этой ссылке (от фотографа Максима Василевских), и от Елизаветы Козиной – на сайте проекта.

Фото - организаторы.

Следующая игротека для подростков пройдет 17 марта в Ярковском районе и 28-29 марта – в Тобольске.