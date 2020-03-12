Тему возврата судебных расходов обсудили в Тюмени

12 Март 2020 2020-03-12T15:14:14+03:00

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Щекотливую тему возврата судебных расходов и использования закона о гонораре успеха обсудили на встрече Клуба профессионалов «Юридические вторники» – новом проекте союза «Западно-Сибирская Правовая Палата». Это циклично проводимые открытые бесплатные мероприятия с участием руководителей и специалистов компаний – членов ЗСПП, частнопрактикующих и корпоративных юристов, адвокатов, арбитражных управляющих.

Фото - ЗССП.

– Форматы встреч в рамках «Юридических вторников» будут предполагать как рассмотрение чисто профессиональных тематик между юристами-практиками, адвокатами и арбитражными управляющим, так и обсуждение смежных тем, в дискуссиях по которым будет интересно и полезно принимать участие и представителям предпринимательского сообщества, и СМИ. Тематика встреч может быть самой разной, при этом она может инициироваться членами «Палаты» и нашими уважаемыми коллегами из юридического сообщества и далее вместе готовиться с участием членов Союза, – отметила Мария Шатохина, гендиректор Союза ЗСПП.

Она также обратила внимание, что на проведение подобных мероприятий вдохновил проект «Завтраки юристов» в формате LawParty, и передала слово его организатору, специально прилетевшему на «Юрвторник» из Москвы, руководителю Клуба Процессуалистов юристу Александру Федорову. Он представил проект «Верифицированные юристы», целью которого является создание инструмента по выбору конечным заказчиком юридических услуг внешних консультантов по сформированным критериям. Тюменская область станет стартовой площадкой для всероссийского исследования. Выбор был обусловлен наличием крупнейшего в России активного регионального объединения юристов.

Фото - ЗССП.

Михитар Вердян, директор юридической фирмы «АРБИТРАЖ», рассказал о том, какие судебные расходы актуальны к взысканию (причем, не только сами юруслуги, но и досудебные, подлежащие взысканию). Он подметил, что, в зависимости от позиции судьи, значительно отличаются утверждаемые расходы на оплату транспортных и иных услуг представителя. Привел пример, когда судья заявила, что можно было вполне приехать в плацкартном вагоне вместо купе, и утвердила именно эту сумму к взысканию. Коллеги обсудили, кто какой тариф выбирает, какой лучше подходит и как строят отношения с клиентами.

Завершая мероприятие, модераторы отметили принципиальную важность этичного поведения каждой из сторон при досудебном или судебном урегулировании споров.