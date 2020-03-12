В Тюмени вынесли приговор налетчику на банк

12 Март 2020 2020-03-12T14:44:11+03:00

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В Тюмени сегодня, 12 марта, вынесли приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. 17 сентября мужчина совершил разбойное нападение на банк «Открытие», который находится на улице Щербакова.

– Молодой человек в маске с предметом, внешне похожим на боевой пистолет, ворвался в офис банка. Там он обхватил рукой за шею одну из сотрудниц, приставив к ее голове «пистолет», и потребовал отдать ему деньги, угрожая расправой, – рассказали подробности ограбления в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кассир, опасаясь за жизнь коллеги, отдала злоумышленнику коробку, в которой лежало более миллиона рублей. Прихватив деньги, налетчик скрылся с места происшествия. Спустя три дня его задержали и заключили под стражу.

Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу банка взыскали 1 миллион 60 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU