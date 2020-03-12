2020-03-12T16:14:59+03:00
Общество

В Тюменской области проверят состояние памятников, посвященных Победе в ВОВ

По последним данным, сооружения находятся в удовлетворительном состоянии
Вадим Бегун
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В Тюменской области проверят состояние памятников, посвященных победе в ВОВ.В Тюменской области проверят состояние памятников, посвященных победе в ВОВ.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры проведут дополнительный мониторинг состояния памятников военной тематики. Всего на территории региона расположено более семисот таких сооружений.

– В настоящее время техническое состояние всех памятников и мемориальных сооружений в целом удовлетворительное. По нашим данным, органами местного самоуправления на 2020 год запланировано проведение ремонта более сорока объектов. Деньги уже выделены, контракты заключены. Работы закончатся ко Дню Победы, – рассказал на пресс-конференции прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Также он сообщил, что на территории Тюмени обнаружено более тридцати бесхозных мемориальных досок. Сейчас организовано проведение проверки. Прокурор поручил провести дополнительный мониторинг состояния памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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