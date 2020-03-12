2020-03-12T15:03:55+03:00
Общество

В Тюмени на паркинге одного из домов машины заваливает мусором

Кроме того, в помещении стоят лужи
Вадим Бегун
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В паркинге тюменского дома машины заваливает мусором. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.В паркинге тюменского дома машины заваливает мусором. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.
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В Тюмени проводится проверка в отношении управляющей компании «Авангард». Организация, управляющая многоквартирным домом № 6 на улице Водопроводной, не ухаживает за паркингом. По словам жильцов, он пришел в ужасное состояние.

Как стало известно, в конце февраля 2020 года на территории подземного паркинга этого дома на машины обрушилась обшивка потолка. После этого владельцы квартир в МКД стали бить в колокола, обратившись в Госжилинспекцию. По их словам, помещение паркинга пришло в ужасное состояние: с потолка прямо на автомобили сыплется мусор, потолок протекает.

– Специалист выехал на место для осмотра. Инспектор зафиксировал наличие луж, течей с потолка и его локальных повреждений, а также повреждений отделки стен и колонн, – сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в настоящий момент проверка продолжается. По ее итогам будут приняты меры воздействия для устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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