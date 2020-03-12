2020-03-12T15:00:48+03:00
Общество

Тюменским автомобилистам напомнили об аккуратной езде в период весенней распутицы

Сильные ветры и туманы могут ухудшить дорожную обстановку
Вадим Бегун
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Тюменским автомобилистам напомнили об аккуратной езде весной.Тюменским автомобилистам напомнили об аккуратной езде весной.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцев просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Дело в том, что ранняя весна вносит свои коррективы при движении по федеральным трассам.

– Резкое изменение погоды от минусовых до плюсовых температур, сильные ветры и туманы могут ухудшить дорожную обстановку. Выбирайте скорость, руководствуясь погодными и дорожными условиями, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Так, в ведомстве порекомендовали двигаться медленней и осторожнее, а также убедиться, что все световые сигналы работают (передние фары, задние фонари, «противотуманки», «поворотники», габаритные огни и стоп-сигналы).

Кроме того, тюменцам следует проверить щетки стеклоочистителей и давление в шинах. На дорогах надо следить за появлением животных: за городом многие животные, особенно лоси и олени, наиболее активны на рассвете или в сумерках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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