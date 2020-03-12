2020-03-12T13:25:19+03:00
Общество

На торговой базе в Тюмени нашли 18 тонн некачественного мяса птицы

Всю потенциально опасную продукцию уничтожат
Вадим Бегун
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На торговой базе в Тюмени нашли 18 тонн некачественного мяса птицы. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.На торговой базе в Тюмени нашли 18 тонн некачественного мяса птицы. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.
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В Тюмени на одной из торгово-розничных баз города нашли мясо птицы без маркировки, упаковки и ветеринарных клейм. Его признали потенциально опасным.

ООО «Аврора+» предоставило документы на 18 тонн мяса птицы, согласно которым производителем является «Птицефабрика «Рефтинская» Свердловской области. Предприятие является одним из крупнейших в регионе по производству мяса птицы и имеет положительную репутацию. Вот только в ходе проверки у специалистов возникли сомнения относительно продукции.

– По результатам экспертизы подтвердилась невозможность соотнесения обезличенной продукции с документами уральской птицефабрики. Продукция, которая не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, а также без установленных сроков годности, признается некачественной и потенциально опасной, – объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъяли из оборота и направили на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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