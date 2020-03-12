2020-03-12T12:59:07+03:00
Политика

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения

Ольга Кузнечевских будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения
Вадим Бегун
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В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Фото - пресс-служба губернатора ТО.В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Фото - пресс-служба губернатора ТО.
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В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Ольга Кузнечевских стала освобожденным заместителем губернатора. Александр Моор подписал распоряжение о назначении.

– С сегодняшнего дня, 12 марта, Ольга Кузнечевских будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения, социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, – сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Напомним, что ранее она занимала должность заместителя главы региона и директора областного департамента социального развития.

Ранее, в ноябре 2019 года, Андрея Пантелеева назначили заместителем губернатора. Он координирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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