В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения
В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Ольга Кузнечевских стала освобожденным заместителем губернатора. Александр Моор подписал распоряжение о назначении.
– С сегодняшнего дня, 12 марта, Ольга Кузнечевских будет координировать деятельность областных департаментов здравоохранения, социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, – сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Напомним, что ранее она занимала должность заместителя главы региона и директора областного департамента социального развития.
Ранее, в ноябре 2019 года, Андрея Пантелеева назначили заместителем губернатора. Он координирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
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