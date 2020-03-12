«Зрелище жуткое»: разнорабочий ударил ножом в живот охранника тюменского ТРЦ

12 Март 2020 2020-03-12T12:16:06+03:00

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В тюменском торгово-развлекательном центре «Гудвин» охранник получил ножом в живот. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации очевидцев, которые рассказали о случившемся в социальных сетях, двое мужчин ругались, а после один ударил другого ножом. «Живот весь в крови. Зрелище жуткое», – пишет горожанин.

Скорая помощь прибыла на место инцидента в 22.39, спустя две минуты после вызова. Оказав необходимую помощь, медики доставили 28-летнего пациента в областную клиническую больницу № 2. У него диагностировали колото-резаную рану, мужчина получает необходимое лечение в условиях профильного отделения.

В настоящее время полицейские устанавливают детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина, ударивший пострадавшего ножом, также работает в ТРЦ «Гудвин» – разнорабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU