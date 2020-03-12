2020-03-12T12:46:01+03:00
Общество

Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля

Вадим Бегун
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Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ по итогам февраля 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2020 года было выдано порядка 1,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более чем 3,5 млрд рублей. Средняя сумма кредита в феврале выросла более чем на 30% по сравнению с февралем прошлого года и составила 3 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового жилья, на покупку строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в отделениях Банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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