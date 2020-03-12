2020-03-12T12:54:29+03:00
Происшествия

Безработные северяне привезли тюменцам рюкзак экстази

Мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Северяне делали в Тюмени закладки с наркотиками. Скриншот из видео УВМД по городу Тюмени.Северяне делали в Тюмени закладки с наркотиками. Скриншот из видео УВМД по городу Тюмени.
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В Тюмени накануне, 11 марта, полицейские задержали двух безработных мужчин, жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Северян подозревают в сбыте наркотических веществ.

Наркополицейские досмотрели задержанных и в присутствии понятых изъяли из их рюкзака пятьсот таблеток экстази и 28 граммов метадона, приготовленных к сбыту.

– По версии следствия, подозреваемые неоднократно приезжали в областной центр на своем «БМВ Х5». С помощью так называемых закладок они распространяли запрещенные вещества и возвращались на родину, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что в настоящее время оба фигуранта задержаны, возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В Тюмени северяне продавали наркотики..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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