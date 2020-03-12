Россельхознадзор: тюменцы продают больных анемией лошадей

12 Март 2020 2020-03-12T12:07:00+03:00

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Тюменский Россельхознадзор узнал о несоблюдении владельцами лошадей правил карантина по инфекционной анемии. Местные жители вместо того, чтобы отвести животных на убой, продают их.

– Владельцы личных подсобных хозяйств, на которые наложен карантин, игнорируют требования ветеринарной службы: производят подворный убой, а также продают больных лошадей. Так делать нельзя: подобные действия влекут распространение заболевания. Убой больных животных осуществляется только в оборудованных для этого пунктах, продукты убоя необходимо уничтожить, – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что нарушителей привлекают к административной ответственности. Так, в феврале уже была оштрафована женщина, проживающая в поселке Винзили, за подворный убой лошади.

СПРАВКА «КП»

Инфекционная анемия – вирусная болезнь лошадей, которая характеризуется лихорадкой, угнетением, сердечной слабостью, учащенным дыханием и даже параличом задних конечностей. Основным источником распространения являются кровососущие насекомые.

ИСТОЧНИК KP.RU