Россельхознадзор: тюменцы продают больных анемией лошадей
Тюменский Россельхознадзор узнал о несоблюдении владельцами лошадей правил карантина по инфекционной анемии. Местные жители вместо того, чтобы отвести животных на убой, продают их.
– Владельцы личных подсобных хозяйств, на которые наложен карантин, игнорируют требования ветеринарной службы: производят подворный убой, а также продают больных лошадей. Так делать нельзя: подобные действия влекут распространение заболевания. Убой больных животных осуществляется только в оборудованных для этого пунктах, продукты убоя необходимо уничтожить, – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что нарушителей привлекают к административной ответственности. Так, в феврале уже была оштрафована женщина, проживающая в поселке Винзили, за подворный убой лошади.
СПРАВКА «КП»
Инфекционная анемия – вирусная болезнь лошадей, которая характеризуется лихорадкой, угнетением, сердечной слабостью, учащенным дыханием и даже параличом задних конечностей. Основным источником распространения являются кровососущие насекомые.
ИСТОЧНИК KP.RU