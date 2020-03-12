12 Март 2020 2020-03-12T12:04:52+03:00

В Тюмени продают апельсины с опасными вредителями. Фото - pixabay.com.

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Тюменский Россельхознадзор отреагировал на обращение в приемную президента РФ горожанки, которая в одном из магазинов областного центра приобрела апельсины с личинками насекомых. Ведомство провело проверку.

– В ходе проверки отобраны образцы подкарантинной продукции. В результате исследования филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории на плодах выявили карантинный объект – тутовую щитовку, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что ввоз и перемещение по таможенной территории Евразийского экономического союза с наличием карантинных видов щитовок допускается. Таким образом, продукцию выпустили в свободный оборот.

СПРАВКА «КП»

Тутовая щитовка, или белая сливовая щитовка, – вид щитовок. Опасный вредитель многих плодовых (персиков, сливы, вишни), декоративных и лесных культур. Повреждения наносятся в процессе питания личинками и самками. Они с помощью длинного хобота высасывают клеточный сок, что нарушает нисходящее сокодвижение.

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ИСТОЧНИК KP.RU