2020-03-12T11:01:01+03:00
Происшествия

ДТП на тюменской трассе: водитель потерял сознание во время езды

Это уже не первый подобный случай
Вадим Бегун
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Тюменец попал в ДТП после потери сознания за рулем. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Тюменец попал в ДТП после потери сознания за рулем. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Сегодня, 12 марта, утром в районе железнодорожного переезда на 39-м автодороги ТюменьОмск в поселке Богандинский произошло ДТП. Водителю стало плохо прямо во время езды.

Автомобиль «Хундай-Старекс» задел ограждение и съехал с дороги. 57-летний водитель иномарки потерял сознание, находясь за рулем.

– По предварительным данным, мужчина в результате дорожного инцидента получил ссадину переносицы. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Это уже не первый подобный случай, связанный с ухудшением состояния здоровья граждан во время движения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует автомобилистам в период межсезонья прислушиваться к своему самочувствию. Садиться за руль в случае болезни или скачков давления не стоит.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 47-летний автомобилист получил инсульт, находясь за рулем своей машины. На счастье горожанина, с ним ехал пассажир, который не растерялся и вызвал скорую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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