В Тюменской области имущественный ценз для нуждающихся в жилье увеличен в 8 раз

12 Март 2020 2020-03-12T10:18:58+03:00

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Изменения в областной закон о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, приняли сегодня депутаты Тюменской областной думы. В результате этого решения будет увеличен имущественный ценз, который учитывается при признании граждан нуждающимися.

Законопроект внес губернатор Александр Моор. Работа над блоком поправок в этом направлении велась в регионе уже несколько лет. Это позволит существенно улучшить жилищные условия малоимущих граждан, многодетных семей и инвалидов. Механизм определения имущественного ценза для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях претерпит серьезные изменения.

До сих пор это была фиксированная сумма, которая составляла порядка 100 тысяч рублей. Законопроект предлагает исчислять ценз с учетом изменения социально-экономических условий как произведение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и средней рыночной стоимости квадратного метра в Тюменской области.

Норма площади жилого помещения составляет 18 кв. м. Средняя рыночная стоимость одного метра жилья в регионе на 1 квартал 2020 года (в соответствии с приказом Минстроя) оценивается в 44883 рублей. Таким образом, в этом году размер имущественного ценза составит 807 тысяч 894 рубля.

В последующие годы ценз будет исчисляться с учетом изменения средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения к началу года. При определении ценза не будет учитываться стоимость транспорта, оборудованного средствами управления для лиц с различными патологиями нижних конечностей, поскольку такой автомобиль необходим для обеспечения жизнедеятельности инвалидов.

Кроме того, предлагается установить, что при определении стоимости имущества семьи из трех и более детей не учитывается доля в праве собственности на жилое помещение, приобретенная несовершеннолетними детьми в порядке приватизации. Приняты и некоторые другие изменения, расширяющие перечень граждан, которые будут претендовать на улучшение жилищных условий.

Как отметила председатель комитета думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, новый закон позволит охватить всех, кто испытывает наибольшую потребность в улучшении жилищных условий, в первую очередь семей, имеющих в своем составе инвалидов, а также малоимущих семей с тремя и более детьми. Закон вступит в силу сразу после подписания соответствующего постановления губернатором Тюменской области Александром Моором.

ИСТОЧНИК KP.RU