На тюменской Лесобазе горел дом

12 Март 2020 2020-03-12T09:46:54+03:00

К счастью, в здании уже никто не жил

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 11 марта, полыхал старый дом по адресу: улица Камчатская, 97. В здании никто не жил: горожан из него расселили.

Вызов спасателям по этому поводу поступил в 21.54. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Поврежденная площадь составила 120 квадратных метров. Один из подъездов здания серьезно пострадал, однако соседние строения удалось спасти.

– К слову, во время тушения возникла проблема с водоснабжением. Пришлось прокладывать магистральную линию, чтобы запитаться от гидранта. Но все же эту проблему удалось решить и ликвидировать возгорание, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU