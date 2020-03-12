Тюменская облдума одобрила закон о поправках в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T10:34:05+03:00

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Проект федерального закона о принятии поправок в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти обсудили сегодня на заседании Тюменской областной думы. Депутаты рассмотрели вопрос вне основной повестки.

Глава комитета думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов напомнил, что предложение о внесении изменений в главный нормативный правовой акт прозвучали 15 января в послании президента. Всего вносится 206 поправок в 32 статьи, они затрагивают 6 из 9 глав Конституции.

– В сфере социальной политики можно выделить поправки, которыми гарантируется обязательное социальное страхование, адресная поддержка граждан, индексация выплат и пособий. Формируется система пенсионного обеспечения на основе принципа справедливости, регулярно осуществляется индексация размера пенсий. Дети являются важнейшим приоритетом. Подчеркивается роль русского языка, дается определение брака как союза мужчины и женщины, – напомнил некоторые из важных положений Фуат Сайфитдинов.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что в формировании предложений для изменения Конституции приняли участие представители всех парламентских партий, выступив с рядом социально значимых инициатив. В оставшееся до голосования время все представители областной думы намерены провести разъяснительную работу с избирателями, чтобы донести суть поправок, за которые гражданам предстоит голосовать 22 апреля.

Губернатор Александр Моор, комментируя законопроект, отметил, что президент инициировал важнейшие поправки, охватывающие все сферы жизни.

– Лично для себя я отмечаю очень важные предложения, касающиеся семьи, брака как союза мужчины и женщины, а не родителя № 1 и родителя № 2, защиты детей. И безусловно, важными являются поправки, которые связаны с полномочиями Госдумы, Совета Федерации и других органов, которые делают систему государственной власти в стране более устойчивой и стабильной и создают условия для поступательного развития на много десятилетий вперед, – подчеркнул глава региона.

Депутаты одобрили проект закона большинством голосов. Соответствующее постановление будет направлено в Совет Федерации РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU