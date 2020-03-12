2020-03-12T09:22:53+03:00
Недвижимость

На улице Щербакова в Тюмени построят развязку

Деньги выделят из городского бюджета
Вадим Бегун
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На тюменской улице возведут развязку. Фото - документация госзакупки.На тюменской улице возведут развязку. Фото - документация госзакупки.
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В Тюмени построят новую развязку. Она появится на улице Щербакова.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что тюменская мэрия ищет подрядчика, который разработает проектную документацию по объекту «Строительство эстакады по улице Щербакова». На эти цели из городского бюджета готовы выделить более восьми миллионов рублей.

Подать заявку можно до 30 марта. Выигравшая лот компания будет обязана разработать проект за 8 месяцев. Также ей надо будет предусмотреть архитектурно-художественную подсветку эстакады, а также возможность для монтажа и подключения праздничной иллюминации.

Кроме того, организация проведет съемку всех деревьев, которые сейчас растут на территории будущей развязки. Подрядчику рекомендуют использовать исходные данные проектной документации по реконструкции улицы Щербакова от 2-й Луговой до улицы Дружбы, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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