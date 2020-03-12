2020-03-12T09:16:03+03:00
Общество

Тюменец, купивший билет в ОАЭ, не смог вылететь из-за долгов по алиментам

Дата вылета была «завтра»
Вадим Бегун
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Тюменец, купивший билет в ОАЭ, не смог вылететь из-за долгов по алиментам. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец, купивший билет в ОАЭ, не смог вылететь из-за долгов по алиментам. Фото - УФССП по Тюменской области.
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Тюменец, планировавший отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, не смог этого сделать по причине неуплаченных алиментов. Когда же мужчина спохватился, было слишком поздно.

Мужчина долгое время не выплачивал бывшей супруге алименты, накопился долг почти в полмиллиона рублей. За это время жизнь у него наладилась: он примирился с бывшей супругой, встретил новую избранницу и уже планирует свадьбу.

– В максимально сжатые сроки горожанин нашел всю сумму для погашения долга и перевел на счет экс-жены. Теперь она не имеет никаких претензий и отозвала исполнительный лист. Однако тюменцу так и не удалось отдохнуть в Эмиратах: дата вылета была «завтра», – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что все процедуры со снятием ограничительных мер занимают не менее трех рабочих дней после полного погашения задолженности. Кроме того, сейчас у должников есть возможность миновать длинные очереди в банках: оплатить сумму можно через приложение или на официальном сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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