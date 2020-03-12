2020-03-12T08:44:34+03:00
Общество

«Испытать особые эмоции»: тюменская должница, мечтавшая побывать в спецприемнике, расстроилась из-за штрафа

Женщина планировала, что ее арестуют
Вадим Бегун
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Тюменская должница, мечтавшая побывать в спецприемнике, расстроилась штрафу. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменская должница, мечтавшая побывать в спецприемнике, расстроилась штрафу. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени судебные приставы столкнулись с необычной ситуацией. Дело в том, что должница, как она сама заверила, мечтала посетить спецприемник и сильно расстроилась, когда судья назначил ей «всего лишь» двойной штраф.

– Сорокалетняя тюменка упустила из виду оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения. При повторном требовании о явке в отношении нее составили протокол и доставили в суд. Каково было удивление судебного пристава-исполнителя, когда интеллигентная женщина разочарованно высказалась о недовольстве вынесенного судьей наказания, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что нарушительнице назначили административный штраф в двойном размере. Она же планировала, что ее арестуют: хотела испытать особые эмоции. В настоящее время экстравагантная тюменка свой долг погасила в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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