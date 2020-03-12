Погода на 12 марта в Тюмени: воздух прогреется до +7

12 Март 2020 2020-03-12T05:03:10+03:00

В этот день в городе будет облачно

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Сегодня, 12 марта, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2-3 градуса, днем – плюс 6-7. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 3–7 метров в секунду.

12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день «март дорогу рушит, да вязнет в сугробе», «и тает, и мерзнет».

Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU